Bagger beschädigt Gasleitung: Anwohner evakuiert

Ein Straßenschild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Plaidt Weil ein Bagger bei Bauarbeiten in Plaidt (Landkreis Mayen-Koblenz) eine Gasleitung beschädigt hat, mussten mehrere Menschen ihre Wohnungen verlassen. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, beschädigte der Bagger die Leitung am Freitagabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa