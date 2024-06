Regierung Bätzing-Lichtenthäler soll erste SPD-Chefin im Land werden

Damit ist sie die erste Frau in diesem Amt in Rheinland-Pfalz und beendet auch die Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz. Zuletzt habe Kurt Beck beide Ämter 1993/94 innegehabt, sagte Lewentz. Der 61-Jährige steht seit zwölf Jahren an der Spitze der Partei. Die SPD werde die „Mittendrin-Partei“ bleiben, kündigte Bätzing-Lichtenthäler nach der Landesvorstandssitzung an. Mittendrin bei den Menschen, in den Dörfern und in den Gewerkschaften.