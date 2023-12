Außenministerin Baerbock bei Biontech in Ruanda

„In einer Zeit, in der viele von einer Vertiefung der Spaltungen in der Weltpolitik sprechen, zeigen wir heute, was die afrikanisch-europäische Zusammenarbeit erreichen kann“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag bei der Einweihungszeremonie für einen Teil der ersten kommerziellen mRNA-Impfstofffabrik, die Biontech in Kigali baut.