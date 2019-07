Baden in Flüssen bei niedrigem Wasserstand gefährlich

Heppenheim Auf die Gefahren des Badens im Rhein haben am Montag noch einmal der südhessische Kreis Bergstraße sowie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hingewiesen. „Die Gefahr eines Bads im Rheins darf man nicht unterschätzen.

Ende Juni waren an einem besonders heißen Wochenende in Rheinland-Pfalz drei Menschen im Wasser ums Leben gekommen, einer in einem Badeweiher, einer in einem Badesee und einer in einem Fluss. Der DLRG zufolge gab es im vergangenen Jahr zwölf tödliche Badeunfälle in Flüssen in Rheinland-Pfalz.