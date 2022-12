Saarbrücken : Backofen fängt Feuer: Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Saarbrücken In einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken hat am Mittag des Heiligabends ein Backofen Feuer gefangen und einen Sachschaden von rund 80.000 Euro angerichtet. Ein 48 Jahre alter Mann habe am Samstag in dem Ofen eine Mahlzeit zubereitet und sei zwischendrin im Wohnzimmer nebenan gewesen, teilte die Polizei in Saarbrücken mit.

Dann habe er plötzlich einen lauten Knall gehört.

In der Küche im Dachgeschoss habe der Elektro-Backofen kurz darauf schon in Flammen gestanden. Weil er das Feuer nicht löschen konnte, warnte der Mann den Angaben zufolge die Mitbewohner in dem fünfgeschossigen Gebäude im Stadtteil Malstatt und rief die Feuerwehr. Während des Einsatzes mussten zeitweise auch Bewohner des Nachbargebäudes sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

