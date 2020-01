Baby ohne Kindersitz an Bord: Polizei verbietet Weiterfahrt

Das Blaulicht eines Polizeiautos leuchtet. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Schifferstadt Baby an Bord, aber ohne Sicherung: Die Polizei hat in Schifferstadt ein Auto vorübergehend aus dem Verkehr gezogen, in dem ein Säugling ungesichert auf dem Schoß einer Insassin transportiert wurde. Bei einer Kontrolle am Montag stellten die Beamten fest, dass in dem Wagen kein Kindersitz vorhanden war und untersagten deshalb die Weiterfahrt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

