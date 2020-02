B50 nach Unfall für vier Stunden gesperrt

Ein orangener Richtungspfeil leitet der Verkehr. Foto: David Young/dpa/Archivbild.

Kirchberg Nach einem Lkw-Unfall ist die Bundesstraße 50 zwischen Sohren und Kirchberg (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Richtung Autobahn 61 für knapp vier Stunden voll gesperrt gewesen. Ein Lastwagen sei in die mittlere Schutzplanke gekracht und festgefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen.



Das Fahrzeug musste befreit und die Trümmerteile geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.