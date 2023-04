Verkehr B421 nach Felssturz voraussichtlich ab Montagabend befahrbar

Nach dem Felssturz am Samstag war die B421 zwischen Kellenbach und Königsau für den Verkehr gesperrt worden, der Verkehr wird seither umgeleitet. An der Strecke gab es nach Polizeiangaben in der Vergangenheit bereits mehrfach Felsstürze. Menschen waren bei dem Vorfall am Samstag nicht zu Schaden gekommen.