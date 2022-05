Gewichtheben : AV Speyer erneut deutscher Meister im Gewichtheben

Speyer Titelverteidiger AV 03 Speyer bleibt deutscher Mannschaftsmeister im Gewichtheben. Die Pfälzer gewannen das Bundesliga-Finale mit dem SV Germania Obrigheim und dem AC Mutterstadt am Samstagabend. Dabei stellte das Team eine Saisonbestleistung mit 957,8 Relativpunkten auf.

Bester Heber war Briken Calja. Der für Speyer startende Weltmeister aus Albanien hob in der Teildisziplin Reißen 155 Kilogramm, schaffte im Stoßen 187 Kilogramm und brachte 188 Punkte in die Teamwertung ein. „Das war beste Werbung für unseren Sport. Was die Athletinnen und Athleten hier gezeigt haben, war fantastisch“, sagte Florian Sperl, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber.