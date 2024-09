Automobilindustrie Autozulieferer Mubea baut 300 Stellen ab

Wegen der schwierigen Situation der europäischen Automobilindustrie will der nordrhein-westfälische Zulieferer Muhr und Bender KG (Mubea) bis Ende 2025 rund 300 Stellen abbauen. Betroffen davon sind laut einer Unternehmenssprecherin die Firmenzentrale in Attendorn (Nordrhein-Westfalen) sowie die Werke in Daaden (Rheinland-Pfalz) und Weißensee (Thüringen).