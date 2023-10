Trier-Saarburg Autos prallen zusammen: Sieben Verletzte

Irsch · Bei einem Zusammenprall zweier Autos im Landkreis Trier-Saarburg sind sieben Menschen verletzt worden, darunter ein sechsjähriger Junge. Alle Beteiligten wurden am Samstagnachmittag in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte.

21.10.2023, 21:34 Uhr

Zuvor war eine 41-Jährige mit ihrem sechsjährigen Sohn auf der B407 in der Nähe von Irsch bei Saarburg unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache fuhr die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und krachte mit dem entgegenkommenden Auto eines 65-Jährigen zusammen, der mit vier weiteren Insassen unterwegs war. Die 41-Jährige wurde durch den Zusammenprall in ihrem Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Die B407 wurde an der Unfallstelle zwischenzeitlich voll gesperrt. © dpa-infocom, dpa:231021-99-652700/3

