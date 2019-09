Autos fahren frontal ineinander: fünf Schwerverletzte

Platten Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind sieben Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Die beiden Fahrzeuge prallten am Sonntagabend auf der Bundesstraße 50 in der Nähe von Platten zusammen, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen sagte.

