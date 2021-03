Autoraub mit Schusswaffe: Täter fliehen

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Überherrn Mit vorgehaltener Schusswaffe haben unbekannte Täter mitten in der saarländischen Gemeinde Überherrn ein Auto geraubt. Sie waren am späten Samstagabend mit einem Fahrzeug einem 27-jährigen Autofahrer gefolgt und ihm nach bisherigen Erkenntnissen absichtlich aufgefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als der junge Mann anhielt, sprachen ihn zwei Insassen des anderen Autos auf Französisch an. „Er überließ den Tätern dann seinen Pkw, weil er von ihnen plötzlich mit einer Schusswaffe bedroht wurde“, hieß es weiter. Die dunkel gekleideten Unbekannten mit FFP-Masken flohen mit beiden Autos in Richtung der sehr nahen Grenze zu Frankreich. Die Ermittlungen dauerten an. Auch die französische Polizei wurde eingeschaltet.