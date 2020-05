Autokino für Rettungs- und Pflegekräfte

Simmern Autokino für Rettungs- und Pflegekräfte: Am kommenden Samstag (30. Mai) können Rettungs- oder Pflegedienstmitarbeiter, Krankenschwestern, Polizei und Feuerwehr in Einsatzfahrzeugen kostenlos das Autokino am Rathaus in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) genießen.

