Autogipfel: Rehlinger erwartet konkrete Festlegungen

Saarbrücken Die saarländische Wirtschaftsministerin und der Geschäftsführer des Automobil- und Zuliefererverbandes autoregion fordern eine gezielte und schnelle Förderung der Zuliefererindustrie.

Auch der im Saarland ansässige, und grenzüberschreitend operierende, Automobil- und Zuliefererverband autoregion forderte, die geplante Förderung der Betriebe müsse schnell umgesetzt werden. „Die Ergebnisse des jüngsten Autogipfels in Berlin weisen in die richtige Richtung“, wird Armin Gehl, Geschäftsführer des Verbands in einer Mitteilung zitiert. Es gelte in der aktuellen Phase des Umbruchs, die führende technologische Stellung der deutschen Automobil- und ihrer Zuliefererindustrie im globalen Wettbewerb für die Zukunft zu sichern, fügte er hinzu.