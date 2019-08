Unfall bei Saarbrücken : Autofahrerin will auf A6 wenden - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/Archiv.

Saarbrücken Bei einem unerlaubten Wendemanöver einer Pkw-Fahrerin auf der Autobahn 6 bei Saarbrücken ist ein 51 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine 54-Jährige sei am Mittwochmorgen mit ihrem Wagen in Richtung Frankreich auf die Autobahn gefahren, ihr Ziel sei aber Saarbrücken in der anderen Richtung gewesen, teilte die Polizei mit.

Daher habe sie verbotenerweise an einer Stelle wenden wollen, die nur für Einsatzfahrzeuge vorgesehen ist. Dort gibt es demnach keine Leitplanke zwischen den Fahrbahnen.