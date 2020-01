Autofahrerin prallt gegen Baum: Tödliche Verletzungen

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Kleinblittersdorf Eine junge Autofahrerin ist am Mittwochmorgen im Saarland gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Ihr Wagen sei in einer Kurve auf der Landstraße zwischen Bliesransbach und Kleinblittersdorf aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei in Saarbrücken mit.



