Unfall Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Autobahn 61 nahe Sinzig schwer verletzt worden. Die 24-Jährige sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen worden, teilte die Autobahnpolizei in Mendig mit. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.