Westerwaldkreis : Autofahrerin kracht in Auto: Schwer verletzt

Montabaur Eine 25 Jahre alte Autofahrerin ist schwer verletzt worden, weil sie im Westerwaldkreis in ein entgegenkommendes Auto fuhr. Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 49 zwischen Montabaur und Neuhäusel, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die Autofahrerin sei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort touchierte sie zuerst das linke hintere Rad eines entgegenkommenden Wohnmobils, ehe ihr Fahrzeug komplett auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde die junge Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden.

