Autofahrerin fährt beim Ausparken in Supermarkt

Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Waldsee Beim Ausparken aus einer Parklücke hat eine Frau in Rheinland-Pfalz ihr Auto in die Wand eines Supermarktes gefahren und sie dabei durchbrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall, bei dem auch eine Kassiererin des Supermarktes am Rücken verletzt wurde, am Samstagmittag in der Ortsgemeinde Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Den Ermittlern zufolge hatte die Fahrerin beim Rückwärtsfahren vermutlich unkontrolliert beschleunigt. Durch die Wucht des Aufpralls durchbrach das Fahrzeug zum Teil die Wand und beschädigte eine dahinterliegende Kasse. Die Fahrerin erlitt einen Schock.