Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Mainz Eine Autofahrerin hat sich am Dienstag im Mainzer Bezirk Oberstadt beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn verletzt. Die 60-Jährige war am Mittag mit ihrem Wagen in Richtung Mainz-Hechtsheim unterwegs und wollte von einer Straße nach links in eine Auffahrt zur Autobahn 60 abbiegen.

