Autofahrerin bei Zusammenprall mit Baum schwer verletzt

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild.

Zweibrücken Eine 53-jährige Autofahrerin ist beim Zusammenprall mit einem Baum nahe Zweibrücken schwer verletzt worden. Die Frau war am Samstagabend aus dem Saarland kommend auf einer Straße in Richtung Zweibrücken-Wattweiler unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

