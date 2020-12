Autofahrer „vier Minuten nach Ersthinweis“ festgenommen

Roger Lewentz, Innenminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv

Trier Der Autofahrer, der am Dienstag in Trier mindestens zwei Menschen tödlich verletzt hat, ist „vier Minuten nach Ersthinweis“ festgenommen worden. Das sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstagabend vor Ort.

