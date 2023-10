Verkehr Autofahrer verursacht Unfall während Verfolgungsfahrt

Großrosseln · Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat während seiner Flucht vor der Polizei in Großrosseln einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurde der Mann am Donnerstag von einem französischen Polizeiauto verfolgt, als er beim Überholen mit stark erhöhter Geschwindigkeit einen anderen Wagen streifte und weiterfuhr.

06.10.2023, 16:19 Uhr

Den Angaben zufolge wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, aber niemand verletzt. Gegen den polizeibekannten 21-Jährigen wird nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Warum die französischen Beamten den Mann ursprünglich verfolgten, konnte die Polizei nicht sagen. © dpa-infocom, dpa:231006-99-467904/3

(dpa)