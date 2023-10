Neunkirchen Autofahrer versperrt Busfahrer die Straße: Mehrere Anzeigen

Schiffweiler · Ein Autofahrer hat im saarländischen Landsweiler-Reden einem entgegenkommenden Bus an einer Engstelle nicht ausweichen wollen - und so die Weiterfahrt des Busses für rund 45 Minuten verhindert. Gegen den Mann werde nun wegen Nötigung ermittelt, teilte die Polizei in Neunkirchen am Sonntag mit.

15.10.2023, 12:32 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Der Busfahrer habe bei dem Vorfall am Freitag an etlichen Fahrzeugen vorbeifahren müssen, die am Fahrbahnrand parkten. Als ihm der 52 Jahre alte Autofahrer entgegenkam, habe er diesen gebeten, nach rechts auf den Gehweg auszuweichen, um die Engstelle zu passieren, teilte die Polizei in Neunkirchen mit. Der Autofahrer habe sich aber geweigert und sei mit dem Fahrzeug auf der Straße stehengeblieben. Dabei soll es laut Polizei zu Beleidigungen von Seiten des Busfahrers und einzelner Fahrgäste gegen den Autofahrer gekommen sein. Es wurden mehrere Strafanzeigen gestellt. © dpa-infocom, dpa:231015-99-571474/2

(dpa)