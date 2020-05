Autofahrer streift anderen Wagen und wird bei Flucht gefilmt

Schriftzug „Polizei“ auf der Motorhaube eines Funkstreifenwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Linz/Berlin Moderne Technik in einem Auto macht der Polizei in Linz die Aufklärung einer Unfallflucht leicht. Der Unfallverursacher aus dem Raum Berlin habe beim Auffahren auf die Autobahn 111 in Berlin den Firmenwagen eines Mannes aus Linz gestreift, teilte die Polizei in Linz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa