Autofahrer stirbt bei Kollision mit Baum

Puderbach/Koblenz Ein Autofahrer ist an einer Landstraße in der Nähe von Puderbach (Kreis Neuwied) gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann kam am Samstag nach ersten Erkenntnissen in einer Rechtskurve von der Straße ab, wie die Polizei in Koblenz mitteilte.

