Autofahrer standen fast 15.900 Stunden im Stau

Kilometerlang staut sich der Verkehr. Foto: Jürgen Mahnke/dpa/Archivbild.

Mainz Autofahrer standen in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr rechnerisch fast 15.900 Stunden im Stau. Das waren etwa 400 Stunden oder 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der ADAC am Donnerstag in Mainz mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Und das, obwohl es weniger Staus gab und die Staulängen auch noch kürzer waren. Insgesamt wurden 20.567 Staus gemeldet - rund 2300 weniger als 2018. Die Länge summierte sich auf 38.850 Kilometer, fast 3500 Kilometer weniger als im Jahr zuvor.

Im Bundesvergleich kommt Rheinland-Pfalz beim Stau auf seinen 877 Autobahnkilometern gut weg. Sowohl die Länge als auch die gesamte Zahl machten weniger als drei Prozent des Bundesanteils aus.