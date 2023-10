Bad Dürkheim Autofahrer ruft nach Unfall selbst Abschleppdienst

Grünstadt · Mit mehr als zwei Promille hat ein Autofahrer in der Pfalz nach einem Unfall selbst den Abschleppdienst angerufen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren an dem Fahrzeug des 39-Jährigen zuvor zwei Reifen geplatzt.

19.10.2023, 15:33 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Er sei auf einer Straße in Grünstadt im Landkreis Bad Dürkheim von der Fahrbahn abgekommen und an den rechten Bordstein gestoßen. Den Polizeiangaben zufolge fanden die Mitarbeiter des Abschleppdienstes den Fahrer gegen 1.00 Uhr morgens schlafend und augenscheinlich alkoholisiert im Auto vor. Ein Mitarbeiter meldete dies der Polizei, die nach einem Atemalkoholtest, der 2,02 Promille ergab, nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Autofahrer ermittelt. Der Schaden am Unfallfahrzeug belief sich nach Schätzungen der Polizei auf eine niedrige dreistellige Summe. © dpa-infocom, dpa:231019-99-625483/2

(dpa)