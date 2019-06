Autofahrer ohne Kennzeichen in Schlangenlinien unterwegs

Neuwied Ohne Kennzeichen und mit viel Alkohol im Blut ist ein 73-jähriger Autofahrer bei Neuwied von der Polizei gestoppt worden. Zeugen hatten den in Schlangenlinien fahrenden Mann am Mittwochabend gemeldet, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.

