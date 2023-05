Mayen-Koblenz Autofahrer nach Auffahrunfall auch für Drogenbesitz belangt

Vallendar · Ein Autofahrer in Vallendar (Landkreis Mayen-Koblenz) hat einen Unfall verursacht und ist im Anschluss für weitere Straftaten - darunter Drogenbesitz - belangt worden. Der 35-Jährige habe am Montagnachmittag in der Rheinstraße einen Auffahrunfall verursacht, wie die Polizei in er Nacht zum Dienstag mitteilte.

23.05.2023, 05:26 Uhr

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Demnach fuhr der Mann auf das vor ihm fahrende Auto auf, in dem eine 61-Jährige saß. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau auf den Wagen vor ihr geschoben. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme sei festgestellt worden, dass der Mann kurz zuvor bereits auf der Bundesautobahn 48 aufgefallen war, hieß es weiter. Ein Autofahrer habe gemeldet, dass der Mann ihn mehrfach ausgebremst und bedrängt habe. Zudem habe er dem Autofahrer einen Schlagstock vorgehalten und damit gedroht. Nach Konfrontation mit dem Vorwurf habe der Mann aus dem Kofferraum einen als Taschenlampe getarnten Schlaggegenstand ausgehändigt. Laut Polizei wurden bei der Untersuchung des Autos Konsumutensilien für Betäubungsmittel und eine geringe Menge Kokain aufgefunden. Eine Atemalkoholmessung ergab demnach 0,41 Promille. Ein Drogenschnelltest habe positiv auf Kokain reagiert. Außerdem sei eine Blutprobe entnommen worden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei der Führerschein des Mannes einbehalten worden. Nach Angaben der Polizei erwarten den Mann mehrere Strafanzeigen. © dpa-infocom, dpa:230523-99-790135/2

(dpa)