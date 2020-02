Autofahrer kracht in Unfallstelle und stirbt auf A8

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Rehlingen-Siersburg Ein 42 Jahre alter Autofahrer ist auf der A8 bei Rehlingen-Siersburg (Landkreis Saarlouis) in eine Unfallstelle gekracht und ums Leben gekommen. Er wurde eingeklemmt und starb am Montagmorgen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei berichtete.



Demnach wechselte um kurz vor 5 Uhr ein Bus auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit einem Kleinwagen. Dieser sei gegen die Mittelschutzleitplanke gestoßen und auf der Überholspur liegen geblieben. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt und liefen sogleich zum Standstreifen in Sicherheit. Kurz darauf befuhr der 42-Jährige in hohem Tempo die linke Fahrspur und sah die Unfallstelle zu spät - es kam zum Zusammenstoß.