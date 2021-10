Autofahrer flüchtet vor Polizei und beschädigt Streifenwagen

Trier Ein 18-jähriger Autofahrer ohne Führerschein ist vor der Polizei geflüchtet und hat während seines Fluchtmanövers drei Streifenwagen beschädigt. Als der Fahrer erkannte, dass Polizisten eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, habe er plötzlich sein Tempo erhöht und die Flucht ergriffen, teilten die Polizei in Trier am Sonntag mit.

Mit über 110 km/h Stundenkilometern sei er in Richtung des Trierer Zentrums gerast und habe dabei mehrere rote Ampeln ignoriert. Die Verfolgungsjagd führte in der Nacht zum Sonntag nach Polizeiangaben über die Autobahn 602, die A1 Richtung Saarbrücken, die Bundesstraße 407 sowie über mehrere Landesstraßen in der Umgebung.