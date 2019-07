Autofahrer fährt über rote Ampel: Polizei kriegt es mit

Landau Ein 32-jähriger hat beim Rechtsabbiegen an einer roten Ampel in Landau in der Pfalz am Freitagabend ordentlich Pech gehabt und einen direkt neben ihm wartenden Streifenwagen übersehen. Die Beamten, die eigentlich geradeaus weiterfahren wollten, nahmen stattdessen die Verfolgung des Mannes im Wagen auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

