Kriminalität : Autofahrer fährt Mann auf Zebrastreifen an

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Auf einem Zebrastreifen hat ein 20 Jahre alter Autofahrer in Kaiserslautern einen Fußgänger angefahren und dabei schwer verletzt. Der 31-Jährige habe am Freitagabend einen Zebrastreifen überquert, als er von dem Auto erfasst und etwa 20 Meter weit mitgeschleudert wurde, wie das Polizeipräsidium in Kaiserslautern am Samstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 19-jähriger Angehöriger des Autofahrers soll die Unfallaufnahme der Polizei so sehr behindert haben, dass ihm ein Platzverweis erteilt wurde. Schließlich habe der 19-Jährige die Beamten angegriffen, woraufhin die Polizei ihn zu Boden rang und fesselte. Gegen den 19-Jährigen läuft nun ebenfalls eine Strafanzeige.

© dpa-infocom, dpa:230218-99-645822/2

(dpa)