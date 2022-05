Regionalverband Saarbrücken : Autofahrer fährt 14 Kilometer in falscher Richtung auf A1

Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Völklingen Im Saarland ist bei Illingen ein Autofahrer rund 14 Kilometer in falscher Richtung auf der Autobahn unterwegs gewesen. Der 85-Jährige sei am Freitag über die Abfahrt der Anschlussstelle Holz falsch auf die A1 aufgefahren, teilte die Polizei am Sonntag in Völklingen mit.

Bei seiner Fahrt sei es zu mehreren Gefährdungen mit anderen Fahrern gekommen, die dem Mann ausweichen mussten.

In Höhe der Anschlussstelle Illingen habe der 85-Jährige dann sein Auto gewendet, um dann in richtiger Richtung weiterzufahren. Die Polizei konnte den Fahrer unter seiner Wohnadresse antreffen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, hieß es im Polizeibericht. Zeugen sollten sich melden.

