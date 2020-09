Autofahrer erfasst Pferd: Reiterin schwer verletzt

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bingen Ein Autofahrer hat am Dienstagabend bei Bingen ein Pferd mit einer Reiterin auf einer Kreisstraße erfasst. Die Frau wurde schwer verletzt und sollte in die Uniklinik in Mainz gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

