Autofahrer erfasst 81-Jährige bei tödlichem Raserunfall

Weyerbusch Eine 81 Jahre alte Frau ist vor den Augen ihrer Tochter und Enkelin in Weyerbusch (Landkreis Altenkirchen) von einem heranrasenden Auto erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag wollten die drei Fußgänger die Straße überqueren, als der Wagen eines 24-Jährigen mit hohem Tempo auf die Gruppe zufuhr.

Das Auto prallte nach der Kollision am Freitagabend in ein Feuerwehrgerätehaus. Fahrer und Beifahrer kamen leicht verletzt davon. Tochter und Enkelin der 81-Jährigen erlitten einen Schock.

Die Fußgänger wollten den Ermittlungen zufolge die durch den Ort führende Bundesstraße 8 überqueren. Die jüngeren Frauen seien erst an der Mittellinie gewesen, als der Wagen die Rentnerin erfasste und neben die Fahrbahn schleuderte. Sie starb noch in der Nacht im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.