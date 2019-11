Autofahrer bei Zusammenstoß mit Transporter tödlich verletzt

Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild.

Kaiserslautern Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter tödlich verletzt worden. Er sei nach dem Unfall in Kaiserslautern vom Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht worden und dort in der Nacht gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

