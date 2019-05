Autofahrer bei Zusammenstoß mit Lkw getötet

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Lebach Ein 59-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen im Saarland ums Leben gekommen. Der Mann wollte in der Nähe von Lebach auf eine Bundesstraße abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er wahrscheinlich die Vorfahrt eines herannahenden Lkw-Fahrers missachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam.

