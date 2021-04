Autofahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Rappweiler Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Merzig-Wadern ist ein 27 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland am Samstag mit. Den Ermittlungen zufolge war der Wagen des Mannes am Freitagabend in einer Linkskurve bei Rappweiler vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto prallte gegen eine steinerne Stützmauer, schleuderte etwa zehn Meter durch die Luft und landete auf dem Dach. Der eingeklemmte Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus nach Saarbrücken gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.