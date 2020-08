Autofahrer bei Raubüberfall schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Saarlouis Ein 25 Jahre alter Mann ist in Saarlouis bei einem Raubüberfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige in der Nacht zum Freitag in seinem Auto unterwegs als er von einem anderen Pkw zum Anhalten gezwungen wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Anschließend setzte sich ein Mann in das Auto des 25-Jährigen und nötigte ihn, dem anderen Wagen zu folgen. Auf einem Parkplatz hielten beide Fahrzeuge an. Aus dem ersten Auto stiegen nach Polizeiangaben zwei weitere Männer aus, die den 25-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktierten.