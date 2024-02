Polizeieinsatz Autodieb mit Hubschrauber gestellt

Mithilfe eines Hubschraubers hat die Polizei einen mutmaßlichen Autodieb im Kreis Mainz-Bingen gestellt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatten „aufmerksame Zeugen“ am Samstag eine verdächtige Person an einem Fahrzeug in Frei-Weinheim gemeldet. Als die Beamten das telefonisch mitgeteilte Kennzeichen überprüften, stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am Donnerstag in Ingelheim entwendet worden war.