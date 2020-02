Autobahnunfall mit Krankenwagen endet glimpflich

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archiv.

Großniedesheim Ein Unfall mit einem Krankenwagen am Freitagvormittag auf der Autobahn 61 ist glimpflich zu Ende gegangen. Niemand sei verletzt worden, auch der Patient in dem Krankenwagen habe den Zusammenprall gut überstanden, teilte die Autobahnpolizei in Ruchheim mit.



