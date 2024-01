Verkehr Autobahnen dank ruhigerem Wetter wieder frei

Mainz · Nach dem Verkehrschaos in den vergangenen Tagen hat sich die Situation auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz wieder entspannt. Der Verkehr laufe auf allen Autobahnen wieder ohne witterungsbedingte Behinderungen, teilten die Polizeipräsidien am Freitagvormittag mit.

19.01.2024 , 12:12 Uhr

Ein Auto fährt bei dichtem Nebel über eine schneebedeckte Straße. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In den vergangenen Tagen hatten Glatteis und Schnee noch für zahlreiche Unfälle und Sperrungen gesorgt, teils bildeten sich lange Staus, die sich über viele Stunden nicht auflösten. Für das Wochenende wird weiterhin ruhigeres Winterwetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte, bleibt es bei wechselnder Bewölkung niederschlagsfrei. Gefrierende Nässe und Reif könnten in der Nacht jedoch für Glätte sorgen. © dpa-infocom, dpa:240119-99-673404/3

(dpa)