Autobahn kurzzeitig für Bussard-Rettung komplett gesperrt

Heusweiler Um einen verletzten Bussard zu retten, hat die Polizei kurzerhand die Autobahn 8 bei Heusweiler (Regionalverband Saarbrücken) gesperrt. Zuvor hatte ein Verkehrsteilnehmer die Beamten am Sonntag darüber informiert, dass der am Flügel verletzte Greifvogel im Bereich der Mittelleitplanke saß.

Nach Angaben der Polizei erwies sich die Bergung als schwierig, daher habe man die Strecke am Mittag in beide Fahrtrichtungen für wenige Minuten gesperrt. Einem Mitarbeiter des Tiernotrufes sei es gelungen, den verletzten Vogel schonend einzufangen. Danach sei das Tier zur Wildvogelauffangstation in Püttlingen gebracht worden.