Verkehr Autobahn GmbH West stellt Großprojekte für dieses Jahr vor

An welchen Autobahnen in Rheinland-Pfalz, Südhessen und dem Saarland wird in diesem Jahr gebaut? Darüber informiert die Niederlassung West der Autobahn GmbH am Donnerstag (ab 9 Uhr). Demnach werden die Großprojekte aus dem Bauprogramm 2024 vorgestellt, die in diesem Jahr begonnen, fortgesetzt oder abgeschlossen werden.