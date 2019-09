Auto von Straßenbahn mitgeschleift: Keine Verletzten

Ludwigshafen Ein Auto ist in Ludwigshafen von der Straßenbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Verletzt worden sei dabei niemand, teilte die Polizei mit. Der 55 Jahre alte Autofahrer hatte am Mittwochvormittag an einer Kreuzung verbotswidrig abbiegen wollen, dabei kam es zu dem Zusammenstoß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa