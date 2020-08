Auto versinkt in der Mosel: Fahrer tot

Die Blaulichter sind auf den Dächern von Polizeifahrzeugen zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Brodenbach Ein Autofahrer ist am Sonntag mit seinem Wagen in der Mosel versunken und dabei ums Leben gekommen. Die Ursache für den Vorfall im Bereich des Fährkopfes in Brodenbach war noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

