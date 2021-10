Auto und Straßenbahn kollidieren: 100.000 Euro Schaden

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Bei der Kollision eines Autos mit einer Straßenbahn ist in Saarbrücken ein geschätzter Schaden von über 100.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 34 Jahre alte Autofahrer am Donnerstagnachmittag unerlaubterweise an einer Kreuzung wenden und kreuzte dabei die Schienen, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem Aufprall habe die in Richtung Innenstadt fahrende Bahn das Auto noch für mehrere Meter gegen eine Ampelanlage geschoben. Der Mann und seine beiden Mitfahrer wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Auch eine Person in der Straßenbahn habe sich infolge des abrupten Abbremsens verletzt.